Сургутянина Романа Калашникова в Индонезии приговорили к 17 годам лишения свободы. Об этом югорчанин сообщил в своем аккаунте в соцсети.
По словам Калашникова, его признали виновным в хранении и импорте наркотиков. «По закону Индонезии дело могло закончиться смертной казнью. Предприговор, который мне огласил прокурор 10 июля, составил 20 лет. Судьи, приняв во внимание некоторые факты, решили снизить меру пресечения и приговорить меня к 17 годам лишения свободы», — пишет Роман Калашников.
После суда сургутский повар записал видеообращение, в котором говорит, что ему повезло с приговором, и просит прощения у своих родителей. Калашников также еще раз заявил, что понятия не имел, что в его чемодане находились наркотики. «Честно. Как это произошло? Я думаю, как-нибудь напишу это текстом», — говорит житель ХМАО. «Всем негодяям, хейтерам, которые говорят — нарокурьера на кол, на казнь — идите в жопу!», — добавил сибиряк.
Сургутский повар Роман Калашников был задержан в аэропорту Бали за попытку ввезти в страну более трех килограммов гашиша в тюбиках из-под зубной пасты. В Индонезии за подобные преступления предусматривается смертная казнь.
Отметим, Калашникову также дополнительно назначили штраф в размере 200 тысяч долларов, либо на выбор дополнительно 4 месяца в тюрьме. Сургутянин не станет подавать апелляцию — это обойдется ему минимум в 40 тысяч долларов. «Никаких сделок и взяток представителям власти сделано не было. Просили слишком много. Деньги, сбор которых осуществлял мой друг Виктор Цыганов (3000 $), я так и не получил. Первое время я получал от него новости о том, что он пытается их вывести, но вот более двух месяцев он игнорирует мои сообщения», — пишет также Калашников.
Ранее, напомним, Калашников публиковал селфи из тюрьмы, рассказы, как его угощали итальянской пастой после судебных заседаний, также он писал о своем бизнесе в тюрьме.