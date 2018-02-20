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20 февраля 2018
19 февраля 2018
18 февраля 2018
16:32  20 февраля 2018 5

«В центре витрины задрожали». В Перми раздалось несколько сильных хлопков

Набережная Камы и объекты предполагаемые под использование в новом культурном проекте. Пермь, мост, набережная камы, речной вокзал, пермь
Сообщения о громких звуках в городе поступали из разных районов столицы ПрикамьяФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми раздалось несколько хлопков, которые встревожили жителей. По сообщениям в социальных сетях, они были слышны в разных районах города.

«Слышали хлопок сильный. У нас на работе в Центре витрины задрожали», «В Лобанова хлопает», «В Закамске тоже хлопок слышно было и стекла задрожали», «Хорошо, что сизый, а не зеленый. И очертания „ядерного гриба“ отсутствуют», «В Кунгуре слышно аж было», — написали жители в группе в «ВКонтакте» «Подслушано Пермь», отметив, что сначала было слышно два хлопка, затем еще четыре. Пользователи предположили, что звуки могли издать пролетавшие самолеты, другие пермяки выдвинули версию, что хлопки связаны с аварией на одном из городских предприятий.

В ГУ МЧС по Пермскому краю подтвердили, что им поступали сообщения о хлопках из разных районов столицы Прикамья. Однако, по данным ведомства, в регионе не было внештатных ситуаций на крупных производствах, никаких аварийных ситуаций также не зарегистрировано.

Иван Шестак
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