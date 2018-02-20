В Перми раздалось несколько хлопков, которые встревожили жителей. По сообщениям в социальных сетях, они были слышны в разных районах города.
«Слышали хлопок сильный. У нас на работе в Центре витрины задрожали», «В Лобанова хлопает», «В Закамске тоже хлопок слышно было и стекла задрожали», «Хорошо, что сизый, а не зеленый. И очертания „ядерного гриба“ отсутствуют», «В Кунгуре слышно аж было», — написали жители в группе в «ВКонтакте» «Подслушано Пермь», отметив, что сначала было слышно два хлопка, затем еще четыре. Пользователи предположили, что звуки могли издать пролетавшие самолеты, другие пермяки выдвинули версию, что хлопки связаны с аварией на одном из городских предприятий.
В ГУ МЧС по Пермскому краю подтвердили, что им поступали сообщения о хлопках из разных районов столицы Прикамья. Однако, по данным ведомства, в регионе не было внештатных ситуаций на крупных производствах, никаких аварийных ситуаций также не зарегистрировано.