18:15 20 февраля 2018 2

18 марта здесь смогут проголосовать путешествующие избиратели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центризбирком РФ и Российские железные дороги 20 февраля заключили соглашение об информировании находящихся в пути избирателей о предстоящих 18 марта выборах президента. Также документ подразумевает организацию на железнодорожных вокзалах 38 избирательных участков, сообщили «URA.RU» в пресс-центре компании. Подписи под ним поставили председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и председатель ЦИК Элла Памфилова.

Участки для голосования появятся в залах ожидания, сервисных центрах, залах повышенной комфортности и залах официальных делегаций 38 вокзалов, расположенных в 25 субъектах РФ. Будут они и на железнодорожных вокзалах субъектов УрФО: в Прикамье (Пермь-2) и Челябинской области (Челябинск и Усть-Катав). Отдать свои голоса за того или иного кандидата можно будет с 08:00 до 20:00 по местному времени. Членам избиркомов при этом предоставят необходимое для работы оборудование и обеспечат телефонную связь.

«Мы активно участвуем в общественной жизни и хотим создать максимально комфортные условия для того, чтобы могли проголосовать все желающие: и пассажиры, и наши сотрудники. К тому же, многие наши коллеги работают на отдаленных, труднодоступных участках», — прокомментировал документ Олег Белозёров.