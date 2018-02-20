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20 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:15  20 февраля 2018 2

РЖД развернет избирательные участки на вокзалах. Памфилова договорилась с госкорпорацией

Транспортная прокуратура на железнодорожном вокзале. Челябинск., железнодорожный вокзал
18 марта здесь смогут проголосовать путешествующие избирателиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Центризбирком РФ и Российские железные дороги 20 февраля заключили соглашение об информировании находящихся в пути избирателей о предстоящих 18 марта выборах президента. Также документ подразумевает организацию на железнодорожных вокзалах 38 избирательных участков, сообщили «URA.RU» в пресс-центре компании. Подписи под ним поставили председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и председатель ЦИК Элла Памфилова.

Участки для голосования появятся в залах ожидания, сервисных центрах, залах повышенной комфортности и залах официальных делегаций 38 вокзалов, расположенных в 25 субъектах РФ. Будут они и на железнодорожных вокзалах субъектов УрФО: в Прикамье (Пермь-2) и Челябинской области (Челябинск и Усть-Катав). Отдать свои голоса за того или иного кандидата можно будет с 08:00 до 20:00 по местному времени. Членам избиркомов при этом предоставят необходимое для работы оборудование и обеспечат телефонную связь.

«Мы активно участвуем в общественной жизни и хотим создать максимально комфортные условия для того, чтобы могли проголосовать все желающие: и пассажиры, и наши сотрудники. К тому же, многие наши коллеги работают на отдаленных, труднодоступных участках», — прокомментировал документ Олег Белозёров.

Владимир Васин
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