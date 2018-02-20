На Урале главе почтового отделения за «любопытство» грозит четыре года колонии

21:25 20 февраля 2018 1

Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки Фото: Илья Московец © URA.RU

Начальница почтового отделения поселка Павда Свердловской области, руководствуясь «любопытством», вскрыла и прочитала чужое письмо. За нарушение тайны переписки ей грозит лишение свободы на четыре года. Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки.

По предварительным данным, в декабре 2017 года в Павдинское почтовое отделение пришло письмо. Начальница отделения из «любопытства» распечатала и прочитала его. «В последующем при разноске она положила письмо в почтовый ящик местной жительницы. Однако письмо имело признаки вскрытия, что и явилось поводом для обращения в прокуратуру района», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Что именно было в письме — неизвестно. Конституционное право на тайну частной переписки также нарушил житель Сургута. Против него возбудили уголовное дело за то, что мужчина купил фотовидеорегистратор, вмонтированный в корпус шариковой ручки. Подобные устройства могут нарушить неприкосновенность частной жизни.