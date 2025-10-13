В Ревде (Свердловская область) ночью 13 октября в аварии пострадали три человека, включая семилетнего мальчика. Подробности ЧП URA.RU рассказали в пресс-службе региональной ГАИ.
По данным автоинспекторов, авария произошла на улице Нахимова, 1. 21-летний водитель Lifan на скорости въехала на «лежачего полицейского», а врезалась в Hyundai Solaris, который был впереди.
Девушку госпитализировали с различными травмами. Также пострадали женщина-пассажир второй иномарки и ее сын. Медики осмотрели их и отпустили домой. Против виновницы аварии возбудили три административных дела.
Гаишники ведут проверку после случившегося. «Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость проявлять повышенное внимание при управлении транспортным средством, особенно в тёмное время суток. Важно соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть готовым к непредвиденным ситуациям», — отметили в силовом ведомстве.
