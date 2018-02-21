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Главные новости Челябинской области
19:43  21 февраля 2018 0

Одиночные пикеты ЛДПР в Челябинске посчитали попыткой надавить на процесс, в котором спорят управляющие компании

Торжественное открытие новой ТЭЦ Fortum в России - Челябинской ГРЭС Челябинск, тэц, чгрэс, фортум
В концерне заявляют, что работают в правовом полеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

ЛДПР в Челябинске защищает интересы управляющих компаний, которые хотят избежать невыгодного им судебного решения. Так 21 февраля, в среду, в пресс-службе концерна «Фортум» прокомментировали одиночные пикеты партийцев, прошедшие в столице Южного Урала.

Представители регионального отделения партии развернули плакаты против АО «УТСК», дочернего предприятия концерна «Фортум», считая неверной схему, при которой управляющим компаниям отводится роль посредников между населением и ресурсоснабжающей организацией.

«Мы за честную коммуналку!» — гласили лозунги на плакатах пикетчиков на проспекте Ленина и у офиса концерна в Челябинске. Депутат Государственной Думы от ЛДПР Виталий Пашин считает, что долги неплательщиков будут списывать со счетов УК, куда поступают денежные средства челябинцев на ремонт и содержание домов.

«В соответствии с жилищным законодательством и действующими нормативными документами АО „УТСК“ при подаче тепловой энергии в многоквартирные дома может осуществлять ее поставку только в адрес исполнителей коммунальных услуг, то есть нанятых жителями управляющих организаций. Другое в законе не прописано, — прокомментировали „URA.RU“ претензии ЛДПР в пресс-службе „Фортума“. — Федеральная антимонопольная служба подтвердила позицию УТСК. Более тридцати управляющих компаний в Челябинске работают в рамках предложенного договора, не видя препятствий для его исполнения».

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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пресс-службе концерна также сообщили, что УТСК поданы иски о принуждении к заключению договора в отношении управляющих компаний «Созвездие», «ДЕЗ Калининского района», «Альтернатива», «Спектр» и «Ремжилзаказчик». «Не видя для себя перспективы в судебных процессах, наши оппоненты организовали агрессивное обсуждение темы в публичном пространстве, что можно расценивать как попытки давления на суд», — делают вывод в «Фортуме».

В концерне отметили, что до решения суда УТСК продолжит работать с населением «в прежней конструкции и исключительно правовом поле». В пресс-службе также прокомментировали проект федерального закона, по которому собственников жилья могут перевести на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями. «Если новый закон изменит порядок работы с потребителями тепловой энергии, мы примем эти изменения», — подчеркнули в «Фортуме».

Политолог Андрей Лавров считает, что акция ЛДПР носит исключительно предвыборный характер.

Альбина Золотухина
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