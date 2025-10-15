Футбольный клуб «Челябинск» прошел в следующий этап Кубка России

Футбольный клуб «Челябинск» одержал верх над московской «Родиной» в матче Кубка России со счетом 5:4 в серии пенальти. Во второй раз за текущий сезон команда из Челябинска оказалась сильнее столичного коллектива.
«Встреча ФК „Челябинск“ с ФК „Родина“ завершилась нулевой ничьей в основное время, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты „Челябинска“, обеспечив себе выход в 1/8 финала турнира. После уверенной домашней победы с крупным счетом 4:0, южноуральцы вновь добились успеха, на этот раз на поле соперника», — передает корреспондент URA.RU, следивший за матчем.
На следующем этапе Пути регионов Кубка России футбольный клуб «Челябинск» встретится с победителем встречи между «Чайкой» и «КАМАЗом». После завершения текущего раунда команда возвращается в Челябинск, где продолжит подготовку к ближайшему матчу Первой лиги — 19 октября челябинцы сыграют с тульским «Арсеналом».
Ранее «Челябинск» в 13 туре Лиги Pari сыграл нулевую ничью с красноярским «Енисеем». Челябинская команда, выступая на своем поле, с первых минут взяла инициативу, активно атаковала и оказывала прессинг на соперника, стремясь завладеть преимуществом. В то же время футболисты «Енисея» демонстрировали организованную оборону и неоднократно отвечали острыми контратаками.
