Футбольный клуб «Челябинск» прошел в следующий этап Кубка России

Футбольный клуб «Челябинск» одержал верх над московской «Родиной» в матче Кубка России со счетом 5:4 в серии пенальти. Во второй раз за текущий сезон команда из Челябинска оказалась сильнее столичного коллектива.

«Встреча ФК „Челябинск“ с ФК „Родина“ завершилась нулевой ничьей в основное время, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты „Челябинска“, обеспечив себе выход в 1/8 финала турнира.  После уверенной домашней победы с крупным счетом 4:0, южноуральцы вновь добились успеха, на этот раз на поле соперника», — передает корреспондент URA.RU, следивший за матчем.

На следующем этапе Пути регионов Кубка России футбольный клуб «Челябинск» встретится с победителем встречи между «Чайкой» и «КАМАЗом». После завершения текущего раунда команда возвращается в Челябинск, где продолжит подготовку к ближайшему матчу Первой лиги — 19 октября челябинцы сыграют с тульским «Арсеналом».

Ранее «Челябинск» в  13 туре Лиги Pari сыграл нулевую ничью с красноярским «Енисеем». Челябинская команда, выступая на своем поле, с первых минут взяла инициативу, активно атаковала и оказывала прессинг на соперника, стремясь завладеть преимуществом. В то же время футболисты «Енисея» демонстрировали организованную оборону и неоднократно отвечали острыми контратаками.

