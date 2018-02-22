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Главные новости Пермского края
18:42  22 февраля 2018 0

В Прикамье построят 14 новых детсадов. Москва выделит миллиард

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, детский сад, аттракцион, бассейн, дети, детская игра
Новые учреждения появятся уже в 2018—2019 годахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На заседании правительства Пермского края обсудили госпрограмму «Развитие образования и науки» и изменения в дошкольном, общем и дополнительном образовании. Бюджет программы за 2017 год превысил 30 млрд рублей. В ближайшие два года в регионе планируется построить 14 детсадов.

За последние три года количество дошкольников в Прикамье выросло более чем на пять тысяч человек. Сегодня в Прикамье в детские сады ходят почти 165 тысяч детей. В 2017 году было построено три садика более чем на 500 мест: в Перми, Кунгуре и Юсьвинском районе, а также начато строительство еще шести объектов на 1 300 мест. В планах на 2018—2019 годы строительство 14 детских садов.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, число садиков может быть и больше благодаря проекту постановления правительства РФ о выделении субъектам средств на строительство детских садов, в части создания ясельных групп. По проекту Пермскому краю предполагается направить 1 млрд рублей в течение ближайших двух лет, сообщает департамент пресс-службы администрации губернатора региона. Эти деньги помогут ускорить строительство и сократить дефицит мест там, где в последние годы была массовая и не всегда продуманная застройка.

Также запланированы изменения в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в Прикамье порядка 500 детей-инвалидов в возрасте до 7 лет. Их семьям предоставляется компенсация затрат по воспитанию и обучению на дому, с 2018 года для получения этих денег родителям не нужно будет обращаться в районные управления образования. Расходы будут доводиться непосредственно до садиков.

Ольга Кулакова
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