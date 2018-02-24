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24 февраля 2018
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05:31  24 февраля 2018 0

Названо время начала съемок нового эпизода «Звездных войн»

С момента выхода в свет первого по счету фильма саги прошло больше 40 летФото: кадр из фильма «Звездные войны: Новая надежда»

Работа над сценарием к девятой части фантастической саги «Звездные войны» завершена. Об этом заявил режиссер Джей Джей Абрамс в в эфире юмористической программы The Late Show Стивена Колберта.

«У нас есть сценарий, что для меня очень много значит, — приводит RT слова режиссера. — В конце июля начнутся съемки».

Отметим, с момента премьеры предыдущего, восьмого выхода, не прошло и трех месяцев: фильм «Последние джедаи вышел на экраны лишь в декабре 2017 года. Девятая часть саги станет третьим фильмом, снятым Джеем Джеем Абрамсом после того, как студия Lucasfilm была выкуплена компанией Disney. Первые три части картины Джордж Лукас выпустил в период с 1977 по 83 год, а затем продолжил проект уже в конце 90-х.

По плану создателей, премьера девятого эпизода состоится в 2019 году.

Евгений Александров
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