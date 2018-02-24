Названо время начала съемок нового эпизода «Звездных войн»

Работа над сценарием к девятой части фантастической саги «Звездные войны» завершена. Об этом заявил режиссер Джей Джей Абрамс в в эфире юмористической программы The Late Show Стивена Колберта.
«У нас есть сценарий, что для меня очень много значит, — приводит RT слова режиссера. — В конце июля начнутся съемки».
Отметим, с момента премьеры предыдущего, восьмого выхода, не прошло и трех месяцев: фильм «Последние джедаи вышел на экраны лишь в декабре 2017 года. Девятая часть саги станет третьим фильмом, снятым Джеем Джеем Абрамсом после того, как студия Lucasfilm была выкуплена компанией Disney. Первые три части картины Джордж Лукас выпустил в период с 1977 по 83 год, а затем продолжил проект уже в конце 90-х.
По плану создателей, премьера девятого эпизода состоится в 2019 году.