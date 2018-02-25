14:00 25 февраля 2018 0

Впервые за 26 лет наша хоккейная сборная — олимпийский чемпион Фото: «Твиттер» @Olympic_Russia

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На календаре воскресенье, 25 февраля, а значит, осталось всего три дня до начала весны!

Мы подготовили для вас главные новости к этому часу:

Сегодня российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами! До этого наша сборная завоевывала золото аж 26 лет назад и, по забавному совпадению, тоже под нейтральным флагом.

СМИ узнали, что те 400 килограммов кокаина, найденного в посольстве России в Аргентине, доставили на самолете экс-главы ФСБ. Глава Совета безопасности России может быть причастен к этому делу.

Последнее время драка на политических передачах стала нормой. В этом материале разбираемся, почему так происходит и как насилие в эфирах федеральных СМИ влияет на агрессию и нетерпимость обычных граждан.

Бывшая воспитательница челябинского детдома обвинила пострадавших от педофилов детей в разразившемся скандале. Сказала, что воспитанники жуткие стукачи, а их приемные родители хотят избавиться от «сексуально озабоченных» подростков без последствий для себя.

Несколько дней назад некоторые страны отказались участвовать в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев грубо отреагировал на это заявление, а французский биатлонист Мартен Фуркад и вовсе выступил против бойкота, потому что «не все русские обманывают».

В Сети обсуждают ролик про студентов-медиков, которые пьют пиво прямо на паре. Пользователи считают, что назревает новый флешмоб.