Почему на российском ТВ показывают все больше драк. Секреты ток-шоу

00:31 25 февраля 2018 0

Телекомпании балансируют на тонкой грани, вовлекая людей в агрессивную дискуссию Фото: Олег Черных © URA.RU

Политические ток-шоу все чаще перерастают в настоящие драки. На программе «Место встречи» ведущий Андрей Норкин набросился на украинского политолога Дмитрия Суворова из-за слов об убитых на Донбассе детях. Ранее общественность бурно отреагировала на потасовку между ведущим программы «Время покажет» Артемом Шейниным и американским журналистом Майклом Бомом. Драка между политическими обозревателями Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко произошла из-за разных взглядов на роль Сталина в истории. Эксперты, опрошенные «URA.RU», объяснили, почему словесные перепалки оборачиваются физическим насилием, как это влияет на россиян и к чему может привести.

Политолог Павел Данилин, говоря о конфликте между Норкиным и Суворовым, отметил, что дело в самих гостях. Зачастую ими оказываются радикалы, которых пора перестать приглашать на передачи. Кроме того, потасовки в шоу могут быть обусловлены запросом аудитории.

Люди проявляют интерес к таким программам, которые отражаются на их жизни. Но со временем чувства аудитории притупляются, потому что нельзя вечно жить в режиме мобилизации. Тогда телевизионные продюсеры идут на определенные ухищрения. «Что происходит, когда на передачу выходит такой „аллерген“ и начинает бредить, раздражать людей? В крике ничего позитивного нет. Говорить об объективности тоже нельзя. Надо смотреть рейтинги. Возможно, людям нравится острота дискуссии, резкость и категоричность», — поясняет Данилин.

Медиаэксперт, продюсер Антон Коробков-Землянский в беседе с «URA.RU» отметил, что о прямой постановке драк говорить сложно, но сама идея шоу предполагает высокий накал. Идет подбор определенного «пула экспертов». «Мы живем в океане непрерывной политической повестки, начиная с 2011 года: протестные акции, выборы президента, подготовка к Олимпиаде, Крым, санкции, думские выборы, Сирия, выборы 2018 года.

Если дело доходит до рукоприкладства, то это удача продюсера любого телевизионного шоу,

потому что зритель отрывается от своих домашних дел — от ужина, чтения газеты — и начинает следить за тем, что происходит», — говорит он.

Мнения социологов разделились, когда мы задали им вопрос о том, насколько вредными могут быть подобные проявления агрессии. Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что на россиянах эти передачи никак не отражаются, потому что все понимают: «обе стороны симулируют противостояние». Другой социолог, напротив, утверждает, что есть прямая связь между уровнем насилия на ТВ и поведением граждан. «Атмосфера нетерпимости непрерывно растет не только по политическим вопросам, но буквально по всем.

Общественный климат, безусловно, нездоровый, и в этом большая вина телевидения», — говорит ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов.

Он отмечает, что об этом свидетельствуют массовые опросы. Так, отвечая на вопрос о том, какие черты характера получают наибольшее распространение в России, люди говорят — аморализм и агрессия. Эти качества выросли очень существенно по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад.

Есть мнение, что сам факт грубого обсуждения болезненных тем (а в последнем случае смерти 200 детей) является кощунственным, причем неважно, было ли это заранее спланировано или явилось следствием экспромта ведущего и гостей. Об этом говорит заведующий кафедрой клинической психологии и психотерапии института им. Выготского Андрей Жиляев. Он напоминает, что на сцены насилия в СМИ накладывается ретушь, чтобы не травмировать аудиторию: «Брать такие факты и строить вокруг них тему — это отдает такой манипуляцией спекулятивной».

Говоря о том, к чему приведет такая политика ТВ-каналов, продюсер Коробков-Землянский отмечает, что мы движемся в сторону антиутопии, которая была показана в фильме «Бегущий человек» с Арнольдом Шварценеггером, где заключенные тюрем участвовали в жестоком телешоу. Они проходили смертельные испытания, и те, кто выживал, получали свободу.

В реальности все немного сложнее: если градус шоу все время повышать, то скоро придется показывать «расчлененку»

«Десять лет назад было обилие программ о криминале. Сейчас подобных проектов стало меньше, но эту нишу перехватили общественно-политические шоу», — говорит Коробков-Землянский По мнению эксперта, через некоторое время рейтинги начнут падать и медиабоссы «сменят аватар» контента, оставив его суть: будут шокировать зрителя, но уже не политикой.

Социолог Бызов отмечает, что люди чувствуют увеличение негатива в общественном пространстве, но зачастую не понимают, что сами его ретранслируют. «Мы считаем себя добрыми и терпимыми, а на самом деле все ровным счетом наоборот. Люди оказываются заложниками автостереотипа».