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24 февраля 2018
18:40  24 февраля 2018 0

Студентов-медиков поймали за распитием пива на лекции. В Сети назревает новый флешмоб. ВИДЕО

Пивоваренный завод «Патра». День пивоварни. Екатеринбург, пиво, алкоголь
Пользователи посчитали белые халаты и алкоголь несовместимымиФото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи соцсетей обсуждают ролик, на котором студенты распивают пиво прямо во время лекции. Судя по белым халатам и шапочкам, на видео — студенты-медики.

Ролик выложил в Сеть пользователь из Астрахани. По его словам, пиво пьют на лекции студенты Астраханского медицинского университета со стоматологического факультета.

Видео вызвало резко негативную реакцию: пользователи посчитали белые халаты и алкоголь несовместимыми. Некоторые, впрочем, предположили, что этот ролик — попытка студентов по примеру ульяновских курсантов устроить свой флешмоб в Интернете. Ранее видео курсантов летного училища из Ульяновска на песню Satisfaction стало началом масштабного флешмоба.

Видео: телеграмм-канал Mash

Наталья Володина
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