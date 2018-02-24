Пользователи посчитали белые халаты и алкоголь несовместимыми
Пользователи соцсетей обсуждают ролик, на котором студенты распивают пиво прямо во время лекции. Судя по белым халатам и шапочкам, на видео — студенты-медики.
Ролик выложил в Сеть пользователь из Астрахани. По его словам, пиво пьют на лекции студенты Астраханского медицинского университета со стоматологического факультета.
Видео вызвало резко негативную реакцию: пользователи посчитали белые халаты и алкоголь несовместимыми. Некоторые, впрочем, предположили, что этот ролик — попытка студентов по примеру ульяновских курсантов устроить свой флешмоб в Интернете. Ранее видео курсантов летного училища из Ульяновска на песню Satisfaction стало началом масштабного флешмоба.
Видео: телеграмм-канал Mash