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27 февраля 2018
26 февраля 2018
19:54  27 февраля 2018 0

Росгвардия вывела из Нижневартовска спецотряд по борьбе с организованной преступностью

Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, спецподразделение, росгвардия, собр, омон, бойцы
В ХМАО — перестановки в рядах силовиковФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Перестановки в силовых ведомствах
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В управлении Росгвардии по ХМАО продолжаются перестановки. Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР), ранее базировавшийся в Нижневартовске, сменил место дислокации на Сургут. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщили «URA.RU» два источника, знакомые с положением дел в правоохранительных органах региона.

По неофициальным данным, бойцы перебазировались на базу сургутского ОМОН. Там отряд быстрого реагирования соединился с местным подразделением СОБР. «Раньше в Сургуте был отряд небольшой. Сейчас будет большой, работа будет вестись по всему ХМАО. Вполне разумное решение с точки зрения логистики», — рассказывает один из собеседников издания. Согласно данным инсайдеров сотрудники СОБР, которые согласились переехать в Сургут, продолжают службу. Отказавшиеся попали под сокращение.

Получить официальную информацию о ситуации с СОБР от руководства Росгвардии в Югре не удалось. Как сообщила «URA.RU» представитель пресс-службы регионального управления ведомства Наталья Васильченко, информация о положении войск и подразделений является непубличной.

Открытие базы ОМОН. Сургут, росгвардия, голлоев игорь
Новую базу для СОБР и ОМОН в Сургуте открывал лично глава Росгвардии в УрФО Игорь Голлоев
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Основная задача СОБР — борьба с организованной преступностью, однако фактически отряды применяются и в войсковых операциях против террористических элементов, а также на Северном Кавказе. На сегодняшний день в ходе реформы СОБРы переданы из структуры МВД в распоряжение войск национальной гвардии.

Аналогичные реформы, как уже сообщало агентство, происходят и в структуре окружного ОМОН. С базы в Нижневартовске ранее было вывезено в Сургут вооружение, включая бронированную боевую технику. Как минимум 23 бойцам руководство Росгвардии предлагало подписать рапорт о добровольном увольнении. По оценкам наблюдателей из числа силовиков и военных, в последующем расквартированному в Нижневартовске отряду также грозит полная ликвидация.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
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