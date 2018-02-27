В управлении Росгвардии по ХМАО продолжаются перестановки. Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР), ранее базировавшийся в Нижневартовске, сменил место дислокации на Сургут. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщили «URA.RU» два источника, знакомые с положением дел в правоохранительных органах региона.
По неофициальным данным, бойцы перебазировались на базу сургутского ОМОН. Там отряд быстрого реагирования соединился с местным подразделением СОБР. «Раньше в Сургуте был отряд небольшой. Сейчас будет большой, работа будет вестись по всему ХМАО. Вполне разумное решение с точки зрения логистики», — рассказывает один из собеседников издания. Согласно данным инсайдеров сотрудники СОБР, которые согласились переехать в Сургут, продолжают службу. Отказавшиеся попали под сокращение.
Получить официальную информацию о ситуации с СОБР от руководства Росгвардии в Югре не удалось. Как сообщила «URA.RU» представитель пресс-службы регионального управления ведомства Наталья Васильченко, информация о положении войск и подразделений является непубличной.
Основная задача СОБР — борьба с организованной преступностью, однако фактически отряды применяются и в войсковых операциях против террористических элементов, а также на Северном Кавказе. На сегодняшний день в ходе реформы СОБРы переданы из структуры МВД в распоряжение войск национальной гвардии.
Аналогичные реформы, как уже сообщало агентство, происходят и в структуре окружного ОМОН. С базы в Нижневартовске ранее было вывезено в Сургут вооружение, включая бронированную боевую технику. Как минимум 23 бойцам руководство Росгвардии предлагало подписать рапорт о добровольном увольнении. По оценкам наблюдателей из числа силовиков и военных, в последующем расквартированному в Нижневартовске отряду также грозит полная ликвидация.