Составлен список критикующих Россию артистов

В России составили список актеров, которые критически высказывались о стране. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев направил запрос министру культуры Владимиру Мединскому, в котором советует не задействовать в кинолентах таких артистов.
По версии РИА «Новости», в список звезд, нелицеприятно отозвавшихся о России и ее гражданах, попал Алексей Серебряков. В интервью блогеру Юрию Дудю он заявил, что национальная идея страны заключается в силе, наглости и хамстве. Совсем недавно актер высказался о низком качестве «человеческого» материала в России, писало «URA.RU».
Также в списке оказался Анатолий Пашинин, который выступил в поддержку Евромайдана. Являясь гражданином РФ, он вступил в ряды Украинской добровольческой армии, созданной на базе запрещенной в России экстремистской организации, сообщала «Русская планета». Еще одним россиянином, резко высказавшемся о своей Родине, стал Дмитрий Дюжев. Из-за инцидента в аэропорту, когда его не пустили без очереди на самолет, актер усомнился в культурном уровне своих соотечественников и пожелал им «туфты и лабуды» на телеэкранах.
Актер и режиссер Константин Райкин также часто критикует Россию. Однажды он назвал государство «некрофильским». Также артист обвинял власть во вмешательстве в искусство и применении цензуры. Райкин назвал нынешних россиян «травяным поколением» — бездуховными, темными, ничего не знающими и ничем не интересующимися.