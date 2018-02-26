Режиссерам посоветовали не снимать актеров с антироссийскими взглядами

17:25 26 февраля 2018 19

Слова Серебрякова всколыхнули Госдуму Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Для режиссеров могут выпустить рекомендацию не приглашать сниматься в кино актеров с антироссийскими взглядами. Речь идет о фильмах, которые финансируются государством.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев подготовил такой запрос министру культуры Владимиру Мединскому. «Получается странная ситуация, когда некоторые деятели культуры мало того, что поливают грязью русских — делают это за их же счет. Конечно, запрещать ничего не надо, но обратить внимание на эту ситуацию следует», — цитирует RT слова депутата.

Актер Алексей Серебряков 20 февраля заявил в интервью блогеру Юрию Дудю, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве», напоминает «Национальная служба новостей». Эти слова вызвали массу критики со стороны деятелей искусства и рядовых граждан. Однако, у Серебрякова нашлись и сторонники. Скандально известный актер Алексей Панин заявил, что мечтает сбежать из России от «грязи и злобы», пишет «Утро.ру».

Артист Серебряков, известный по ролям в фильмах «Левиафан», «Груз 200» и «Обитаемый остров», оформил канадское гражданство несколько лет назад. На родину он приезжает исключительно на съемки и по рабочей визе, уточняет argumenti.ru.