Виторган вмешался в скандал между Жириновским и Собчак

02:41 01 марта 2018 1

Максим Виторган заступился за оскорбленную супругу Фото: Дарья Попова © URA.RU

Муж кандидата в президенты России Ксении Собчак — Максим Виторган — прокомментировал конфликт, произошедший на дебатах между его супругой и лидером ЛДПР, ее оппонентом на выборах Владимиром Жириновским.

«Любой человек, который увидит Жириновского за пределами съемочного кадра, будет относиться к нему с жалостью, которой достоин больной человек», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Виторгана, который также отметил, что привык не обращать внимание на таких «больных» людей.

Жириновский, напомним, начал оскорблять Собчак на дебатах, в том числе с использованием нецензурных выражений. В ответ телеведущая плеснула политику в лицо водой.

Выборы президента России, напомним, состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит выбирать из восьми кандидатов, среди которых, помимо Жириновского и Собчак, — самовыдвиженец Владимир Путин, Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Павел Грудинин от КПРФ, Борис Титов от Партии роста, Максим Сурайкин от «Коммунистов России» и Григорий Явлинский от «Яблока».