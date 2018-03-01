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01 марта 2018
28 февраля 2018
02:41  01 марта 2018 1

Виторган вмешался в скандал между Жириновским и Собчак

«Квартет И». Гастроли. Екатеринбург, виторган максим, квартет и, гастроли
Максим Виторган заступился за оскорбленную супругуФото: Дарья Попова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Муж кандидата в президенты России Ксении Собчак — Максим Виторган — прокомментировал конфликт, произошедший на дебатах между его супругой и лидером ЛДПР, ее оппонентом на выборах Владимиром Жириновским.

«Любой человек, который увидит Жириновского за пределами съемочного кадра, будет относиться к нему с жалостью, которой достоин больной человек», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Виторгана, который также отметил, что привык не обращать внимание на таких «больных» людей.

Жириновский, напомним, начал оскорблять Собчак на дебатах, в том числе с использованием нецензурных выражений. В ответ телеведущая плеснула политику в лицо водой.

Выборы президента России, напомним, состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит выбирать из восьми кандидатов, среди которых, помимо Жириновского и Собчак, — самовыдвиженец Владимир Путин, Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Павел Грудинин от КПРФ, Борис Титов от Партии роста, Максим Сурайкин от «Коммунистов России» и Григорий Явлинский от «Яблока».

Сергей Демин
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