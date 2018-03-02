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02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Челябинской области
19:49  02 марта 2018 0

В выходные в Челябинске будет нечем дышать

Митинг против строительства Томинского ГОК. Челябинск, экология, медицинская маска, хочу жить
Южный Урал накроет смогФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Смог накрыл Челябинск
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Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) опубликовал прогноз на ближайшие выходные. Синоптики предупредили о надвигающемся на Южный Урал смоге.

По данным метеорологов, с 19 часов 3 марта и до 19 часов 4 марта в Челябинской области в воздухе будут накапливаться загрязняющие вещества и примеси, которые почти не будут развеиваться. Промышленные и автомобильные выбросы особо угрожают жителям плотной городской застройки. Синоптики ЦГМС оценили ситуацию как неблагоприятные метеоусловия первой степени.

Отметим, смог регулярно накрывает Южный Урал. На проблему во время обращения к Федеральному Собранию обратил внимание даже президент Владимир Путин. Ситуация обостряется, когда местные заводы превышают допустимую норму выбросов. Год назад такой случай привел к уголовному делу. Сами челябинцы не только жалуются на то, что в городе нечем дышать, но и смеются над этим. Смог вдохновляет южноуральцев на фотожабы в соцсетях.


Наталья Михалева
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