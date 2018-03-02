В выходные в Челябинске будет нечем дышать

Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) опубликовал прогноз на ближайшие выходные. Синоптики предупредили о надвигающемся на Южный Урал смоге.
По данным метеорологов, с 19 часов 3 марта и до 19 часов 4 марта в Челябинской области в воздухе будут накапливаться загрязняющие вещества и примеси, которые почти не будут развеиваться. Промышленные и автомобильные выбросы особо угрожают жителям плотной городской застройки. Синоптики ЦГМС оценили ситуацию как неблагоприятные метеоусловия первой степени.
Отметим, смог регулярно накрывает Южный Урал. На проблему во время обращения к Федеральному Собранию обратил внимание даже президент Владимир Путин. Ситуация обостряется, когда местные заводы превышают допустимую норму выбросов. Год назад такой случай привел к уголовному делу. Сами челябинцы не только жалуются на то, что в городе нечем дышать, но и смеются над этим. Смог вдохновляет южноуральцев на фотожабы в соцсетях.