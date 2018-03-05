21:23 05 марта 2018 2

Анатолий «ушел огненной тропой» Фото: Родостав Добровольский, «ВКонтакте»

Неоязычники из Кирова предали огню тело одного из усопших единомышленников согласно древнерусскому обычаю. Такова была воля самого умершего. Организатор ритуального сожжения Родостав Добровольский поделился фотографиями с церемонии и рассказал о юридической подоплеке мероприятия во «ВКонтакте».

Обряд провели согласно завещанию усопшего в Шабалинском районе Кировской области. Для создания погребального костра язычникам понадобилось четыре кубометра хвойных и два кубометра березовых дров, передает телеканал 360. Добровольский рассказал, что его усопший сподвижник оставил устное завещание, которое после смерти было заверено свидетельскими показаниями у нотариуса.

Многие пользователи в комментариях выразили заинтересованность в проведении подобной церемонии. Спустя несколько дней после сожжения одного из неоязычников Добровольский опубликовал пост с документом, в котором другому соратнику отказали в исполнении последней воли. Он тоже хотел, чтобы его тело сожгли на погребальном костре. Родостав назвал отказ юридически несостоятельным и высказался о необходимости решить этот вопрос через суд.

Ранее 68-летний шаман скончался во время ритуала «человек на пару». Как сообщало «URA.RU», у него случился сердечный приступ. Мужчина получил сильные ожоги, прибывшие медики зафиксировали смерть. А жители Ногинского района в Ивашевском лесу обнаружили деревянный двухметровый тотем и большое костровище, пишет портал «Подмосковье сегодня». Появление странных объектов люди связывают с языческими обрядами. По словам местных жителей, сооружение сильно напоминает капище — языческий храм. Некоторые даже предполагают, что в этом месте неизвестные могли совершать жертвоприношения.