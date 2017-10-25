Шаман сварился заживо, выполняя ритуал «человек на пару». ВИДЕО

23:10 25 октября 2017 0

У Лима Бы случился сердечный приступ и он получил ожоги второй степени Фото: скрин видео с YouTube

Шаман заживо сварился под металлическим чаном: у мужчины случился сердечный приступ и он получил ожоги второй степени. Инцидент произошел во время девятой молитвенной сессии в китайском храме Куала-Сангланг Цинлун в Малайзии.

Самопровозглашённый 68-летний шаман выполнял ритуал «человек на пару» на протяжении 10 лет, но в этот раз у него не выдержало сердце, сообщает Life.ru. Старик распарился до смерти, пытаясь очистить своё тело и душу от злых духов во время обряда внутри металлического горшка, который подогревался снизу.

Адепты погибшего поняли, что что-то идет не так, когда спустя полчаса из-под металлического сооружения стал подниматься «человеческий пар». Со слов издания, последователи шамана быстро подняли крышку, но Лим был уже без сознания. На шокирующих кадрах, снятых очевидцами, видно, как руки старика продолжают дрожать, пока его кладут на землю, чтобы он остыл.

Старик был признан мёртвым после прибытия врачей.

Напоминаем, ранее «URA.RU» писало о похожем происшествии — кондитер на фабрике «Славянка» заживо сварилась в чане с карамелью.