14:02 06 марта 2018 12

Телеведущий подчеркнул, что в фильме «нет агитации» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев пообещал скорый выход своего документального фильма про президента РФ Владимира Путина. Выход картины намечен на шестое марта.

Как сообщил Соловьев на своей страничке в Twitter, работа над фильмом заняла больше года. Телеведущий пообещал «честный и прямой разговор » с действующим президентом. Видео фильма будет залито на официальные аккаунты Соловьева в соцсетях.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Избирателям предстоит выбрать главу государства из восьми кандидатов: Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Павла Грудинина (КПРФ), Ксении Собчак («Гражданская инициатива»), Владимира Путина (самовыдвиженец), Владимира Жириновского (ЛДПР), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Григория Явлинского («Яблоко») и Бориса Титова («Партия Роста»).