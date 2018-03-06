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06 марта 2018
14:02  06 марта 2018 12

Соловьев перед выборами покажет фильм с Путиным. «Честный, прямой разговор». ВИДЕО

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Телеведущий подчеркнул, что в фильме «нет агитации»Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Телеведущий Владимир Соловьев пообещал скорый выход своего документального фильма про президента РФ Владимира Путина. Выход картины намечен на шестое марта.

Как сообщил Соловьев на своей страничке в Twitter, работа над фильмом заняла больше года. Телеведущий пообещал «честный и прямой разговор » с действующим президентом. Видео фильма будет залито на официальные аккаунты Соловьева в соцсетях.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Избирателям предстоит выбрать главу государства из восьми кандидатов: Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Павла Грудинина (КПРФ), Ксении Собчак («Гражданская инициатива»), Владимира Путина (самовыдвиженец), Владимира Жириновского (ЛДПР), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Григория Явлинского («Яблоко») и Бориса Титова («Партия Роста»).

Игорь Чукреев
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