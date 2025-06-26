Российскому магнату вынесли приговор в Лондоне по иску бывшей жены

Российский бизнесмен и глава компании Gulfsands Petroleum Plc Михаил Крупеев был приговорен судом Лондона к 28 дням лишения свободы условно. Поводом для судебного разбирательства стал иск его бывшей супруги Елены Крупеевой о невыполнении судебных предписаний после развода. Об этом сообщает Bloomberg.
«Судья Ричард Харрисон приговорил Михаила Крупеева к 28 дням лишения свободы условно за нарушение ряда судебных постановлений», — пишет Bloomberg. Крупеева утверждала, что бывший муж неоднократно нарушал предписания суда, в частности, отказывался выплачивать компенсацию судебных издержек. Общая сумма задолженности, по ее словам, превысила 837 тысяч фунтов. Суд признал, что Крупеев сознательно проигнорировал пять судебных постановлений.
Бракоразводный процесс между супругами, прожившими вместе более 35 лет, начался после того, как Елена Крупеева узнала о второй семье мужа в России. Михаил Крупеев скрывал эту информацию около 20 лет. Супруги владели значительным имуществом, включая дом в Лондоне стоимостью 15 миллионов фунтов, а также резиденции в Португалии и Турции.
Лондонский суд обязал Крупеева выплатить бывшей супруге почти 196 тысяч фунтов, а также покрыть дополнительные судебные расходы в размере 90 тысяч фунтов. После оглашения приговора Елена Крупеева заявила, что не стремилась к заключению бывшего мужа под стражу, но была вынуждена обратиться в суд из-за его отказа выполнять предписания. Михаил Крупеев участвовал в заседании Королевского суда в Лондоне заочно, находясь на Кипре.
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