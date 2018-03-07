Пермские предприятия могут остаться без топлива

10:07 07 марта 2018 0

В Перми может возникнуть дефицит бензина Александр Соснин

Перевозчики бензина, керосина, дизельного топлива и других опасных грузов не могут получить разрешения на выполнение работ. Причиной стал приказ №900 МВД РФ, по-новому регламентирующий выдачу свидетельств о допуске транспортных средств к данным перевозкам. Нововведение уже коснулось Прикамья, где выдавать такие допуски может лишь одна компания.

Сам приказ, действие которого началось в декабре 2017 года, предусматривает ввод новых правил для владельцев автоцистерн и, возможно, предусматривает создание большей безопасности в указанной сфере. Но, как предполагают перевозчики, одной из главных целей этого документа является увеличение сборов в кассу определенных коммерческих структур. В частности, все транспортные средства должны пройти специальное испытание и получить соответствующие бумаги, только на основании которых ГИБДД сможет выдать допуск к перевозке опасных грузов.

Из ответа Министерства транспорта РФ президенту Российского топливного союза (20.02.2018) Фото предоставил один из поставщиков дизеля

В Пермском крае единственной организацией, имеющей право выдавать такие допуски, стало ООО «СКАУТ-Верхнекамье» (находится в Березниках). Как сообщил «URA.RU» один из перевозчиков, в этой компании ему уже озвучили стоимость одного допуска, выдаваемого на одно транспортное средство сроком на полгода, 80 тысяч рублей. Впрочем, перевозчики готовы платить, но указанная компания проводить испытания еще не может, потому что в настоящее время проходит только процесс лицензирования. «Мы как мастерская готовы предоставить данную процедуру и документы, но у Минтранса нет полномочий контролировать такие организации, как наша. Они устраивают невыполнимые испытания для аккредитации нашей мастерской, ну, а мы пытаемся пройти это», — посетовали в ООО «СКАУТ-Верхнекамье». Точных сроков в компании никто озвучить не может, а перевозчикам предлагают ждать. По словам самих перевозчиков, это немыслимо: почти на все автоцистерны у них заканчиваются допуски, а значит, они не смогут обеспечивать потребности заказчиков. «Если так пойдет дальше, без топлива останутся предприятия края, АЗС, общественный транспорт, даже аэропорт может остаться без керосина», — рассказал «URA.RU» один из перевозчиков. Получить оперативный комментарий у правоохранителей не удалось.

Отметим, что в правительстве России в курсе проблемы, связанной с новым приказом МВД. Более того, уже состоялся ряд совместных совещаний Минпромторга, Минтранса и МВД, в результате которых принято решение об отсрочке применения приказа до 1 января 2019 года. «В период отсрочки планируется провести работу по определению компетентного органа, уполномоченного на выдачу указанных свидетельств, а также установления порядка их получения», — говорится в официальном ответе от министерства транспорта РФ.