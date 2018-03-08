Независимые эксперты объявили фейком сообщения об уничтожении Ан-26 террористами

06:01 08 марта 2018 0

Самолет потерпел катастрофу 6 марта неподалеку от авиабазы Хмеймим Фото: Wikimedia Commons

Группа исследователей из независимой группы Conflict Intelligence Team (CIT) считает крайне недостоверной информацию о том, будто российский Ан-26 мог быть сбит террористами. Согласно заявлению CIT, размещенному в социальных сетях, все ссылки, которыми оперируют СМИ, являются недостоверными.

Во-первых, по мнению экспертов, ссылки на ливанскую газету Addiyar, которая якобы является источником новости, не выдерживают критики. Ни в англоязычном, ни в арабском вариантах издания ничего подобного не фигурирует. Во-вторых, даже если бы группировка «Джейш аль-Ислам» действительно брала на себя ответственность за уничтожение самолета, то и этой информации не стоило бы доверять: данное формирование практически не присутствует в провинции Идлиб, которая примыкает к провинции Латакия, где расположена российская авиабаза Хмеймим. Активность группировки сконцентрирована в Восточной Гуте, где она обороняется против наступающих проправительственных сил, поясняют эксперты.

Кроме того, нет ни одного свидетельства причастности боевиков к данному инциденту. Все фото и видеоматериалы на поверку оказываются фейками. Исходя из этого, распространенная в СМИ информация, будто многоцелевой самолет Ан-26 был обстрелян из пулемета, после чего потерпел катастрофу, недостоверна.

Напомним, катастрофа Ан-26 с 39 российскими военнослужащими на борту произошла 6 марта. Как писало «URA.RU», борт выполнял рейс из Алеппо в Хмеймим. Не долетев до посадочной полосы около 500 метров, самолет столкнулся с землей. Пока в качестве основной версии Минобороны РФ рассматривает техническую неисправность.