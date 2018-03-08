{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 марта 2018
07 марта 2018
06:01  08 марта 2018 0

Независимые эксперты объявили фейком сообщения об уничтожении Ан-26 террористами

Самолет потерпел катастрофу 6 марта неподалеку от авиабазы ХмеймимФото: Wikimedia Commons
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Группа исследователей из независимой группы Conflict Intelligence Team (CIT) считает крайне недостоверной информацию о том, будто российский Ан-26 мог быть сбит террористами. Согласно заявлению CIT, размещенному в социальных сетях, все ссылки, которыми оперируют СМИ, являются недостоверными.

Во-первых, по мнению экспертов, ссылки на ливанскую газету Addiyar, которая якобы является источником новости, не выдерживают критики. Ни в англоязычном, ни в арабском вариантах издания ничего подобного не фигурирует. Во-вторых, даже если бы группировка «Джейш аль-Ислам» действительно брала на себя ответственность за уничтожение самолета, то и этой информации не стоило бы доверять: данное формирование практически не присутствует в провинции Идлиб, которая примыкает к провинции Латакия, где расположена российская авиабаза Хмеймим. Активность группировки сконцентрирована в Восточной Гуте, где она обороняется против наступающих проправительственных сил, поясняют эксперты.

Кроме того, нет ни одного свидетельства причастности боевиков к данному инциденту. Все фото и видеоматериалы на поверку оказываются фейками. Исходя из этого, распространенная в СМИ информация, будто многоцелевой самолет Ан-26 был обстрелян из пулемета, после чего потерпел катастрофу, недостоверна.

Напомним, катастрофа Ан-26 с 39 российскими военнослужащими на борту произошла 6 марта. Как писало «URA.RU», борт выполнял рейс из Алеппо в Хмеймим. Не долетев до посадочной полосы около 500 метров, самолет столкнулся с землей. Пока в качестве основной версии Минобороны РФ рассматривает техническую неисправность.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров