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07 марта 2018
19:31  07 марта 2018 5

Сирийские террористы взяли ответственность за крушение российского Ан-26. Самолет был сбит

Террористы утверждают, что самолет был сбит пулеметным огнемФОТО: Минобороны России
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Террористическая группировка «Джейш-Аль-Ислам» взяла на себя ответственность за крушение российского самолета Ан-26 в Сирии. По утверждениям исламистов, самолет был сбит.

Согласно заявлению представителей «Джейш-Аль-Ислам», распространенному ливанским изданием Ad-Diyar, боевики открыли пулеметный огонь по российскому борту при заходе на посадку. Террористы подчеркнули, что акция стала ответом на поддержку Москвой действий правительственных войск Сирии.

Российский самолет АН-26 потерпел крушение неподалеку от военный базы Хмеймим во вторник, 6 марта. На борту находились 39 человек. Никто не выжил. Позже стало известно, что среди погибших двое военнослужащих из Свердловской области. Кроме того, среди жертв числится генерал-майор Владимир Еремеев, окончивший суворовское училище в Екатеринбурге.

Сергей Макеев
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