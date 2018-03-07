19:31 07 марта 2018 5

Террористы утверждают, что самолет был сбит пулеметным огнем ФОТО: Минобороны России

Террористическая группировка «Джейш-Аль-Ислам» взяла на себя ответственность за крушение российского самолета Ан-26 в Сирии. По утверждениям исламистов, самолет был сбит.

Согласно заявлению представителей «Джейш-Аль-Ислам», распространенному ливанским изданием Ad-Diyar, боевики открыли пулеметный огонь по российскому борту при заходе на посадку. Террористы подчеркнули, что акция стала ответом на поддержку Москвой действий правительственных войск Сирии.

Российский самолет АН-26 потерпел крушение неподалеку от военный базы Хмеймим во вторник, 6 марта. На борту находились 39 человек. Никто не выжил. Позже стало известно, что среди погибших двое военнослужащих из Свердловской области. Кроме того, среди жертв числится генерал-майор Владимир Еремеев, окончивший суворовское училище в Екатеринбурге.