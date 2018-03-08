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08 марта 2018
07 марта 2018
Главные новости Свердловской области
13:15  08 марта 2018 0

У жителей уральского города из кранов пошла голубая вода. ВИДЕО

Праздник в городе начался с коммунального происшествияФото: группа «Подслушано Первоуральск», ВКонтакте

Жители Первоуральска удивлены: на 8 Марта из кранов в домах полилась вода яркого голубого цвета. Но некоторым не повезло — у них жидкость оказалась черной.

Сейчас первоуральцы постят в соцсетях видео с необычной «коммунальной новинкой» и шутят относительно версий: одни предполагают, что это элитный ликер в честь праздника, другие — что тосол и пора открывать автолавки повсеместно.

В сообществе «Подслушано Первоуральск» высказали другую версию: «Опять всю страну насмешили голубой водой. Видимо, зеленого снега в позапрошлом году было мало. А разгадка проста, как мне сказал человек, много лет работающий в обслуживании сетей. Видимо, управляющая компания чистила трубы какой-то химией, но забыла предупредить об этом жильцов».

При этом часть жителей города возмущена. Как следует из сообщений в группе, у них чуда не произошло — у многих с утра из крана бежала обычная черная вода.

Игорь Чукреев
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