Жители Первоуральска удивлены: на 8 Марта из кранов в домах полилась вода яркого голубого цвета. Но некоторым не повезло — у них жидкость оказалась черной.
Сейчас первоуральцы постят в соцсетях видео с необычной «коммунальной новинкой» и шутят относительно версий: одни предполагают, что это элитный ликер в честь праздника, другие — что тосол и пора открывать автолавки повсеместно.
В сообществе «Подслушано Первоуральск» высказали другую версию: «Опять всю страну насмешили голубой водой. Видимо, зеленого снега в позапрошлом году было мало. А разгадка проста, как мне сказал человек, много лет работающий в обслуживании сетей. Видимо, управляющая компания чистила трубы какой-то химией, но забыла предупредить об этом жильцов».
При этом часть жителей города возмущена. Как следует из сообщений в группе, у них чуда не произошло — у многих с утра из крана бежала обычная черная вода.