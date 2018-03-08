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Главные новости Пермского края
21:02  08 марта 2018 0

В прикамском СИЗО задержанных кормили испорченной едой

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, колония, тюрьма, следственный изолятор, смотритель, тюремная камера
Задержанных кормили продуктами не первой свежестиФото: Анна Майорова © URA.RU

В одном из СИЗО Пермского края людей кормили несвежими продуктами питания. Как рассказали в Кудымкарской городской прокуратуре, нарушения были выявлены в СИЗО-4 ГУФСИН России по Прикамью.

Надзорное ведомство выявило нарушения технологии приготовляемых блюд. Кроме того, в учреждении не было надлежащего контроля за хранением продуктов и продовольственного сырья.

По результатам проверки было возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов).

Ранее «URA.RU» писало, что в одной из уральских гимназий спекулянты наживались на детях. Так, в столовой учебного заведения была установлена наценка 187%.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.RU»
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