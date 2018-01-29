На Урале в столовой одной из лучших гимназий России школьникам установили наценку 187%

Региональная экономическая комиссия (РЭК) опубликовала данные по итогам четвертого квартала 2017 года, в котором сообщила о том, как наживаются спекулянты на детях в Нижнем Тагиле. Как стало известно «URA.RU», речь идет о Политехнической гимназии, которая входит в Топ-500 лучших школ России.
«Размер наценки на покупные товары, реализуемые порционно при общеобразовательном учреждении, составил от 20,35% до 187,02% вместо 20%», — сказано в докладе РЭК. Кроме того, в РЭК уточнили, что при покупке продуктов для приготовления собственной продукции наценка доходит до 156%, вместо разрешенных 60%.
Год назад уральская прокуратура уже проводила проверку в связи с завышением цен в школьных столовых в Туринском районе. В результате в отношении директора предприятия, завышавшего цену, было возбуждено административное дело.