На рынок гаджетов поступит гибрид планшета и смартфона

Samsung объявил о новой разработке
Компания Samsung готовится выпустить на рынок гаджетов гибрид планшета и смартфона. Регистрационное заявление на новую разработку с рабочим названием «Устройство с дисплеем» (Display device) уже подано в бюро патентов.
Новый гаджет от южнокорейского производителя представляет собой портативное устройство со складной конструкцией. Планируется, что работать оно будет в двух режимах — как смартфон и как мини-планшет. Новый девайс оснастят камерой и портом micro-USB, сообщает Nation News.
Ранее было объявлена дата старта продаж в России очередной новинки от Samsung — смартфона Samsung Galaxy S9. Покупателям он станет доступен 16 марта 2018 года, напоминает сайт VSE42.Ru.