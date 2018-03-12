Власти Прикамья поддержат начинающих фермеров рублем

14:21 12 марта 2018 0

Максимальный размер гранта для разведения крупного рогатого скота — не более трех млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начинающие фермеры Пермского края могут подавать документы на получение государственного гранта. Максимальный размер поддержки — три миллиона рублей.

Заявки на получение финансирования принимаются с 12 до 16 марта. Обязательные условия — хозяйство должно быть «молодым» (до 2 лет), а его глава — российским гражданином. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Прикамья Александр Козюков, выделенные деньги фермеры смогут потратить на покупку земель сельхозназначения, строительство необходимой инфраструктуры, ее подключение к сетям, приобретение скота и другие цели.

На данный момент максимальный размер гранта для разведения крупного рогатого скота составляет не более 90% от цены каждого наименования (не больше трех млн рублей). Что касается других видов деятельности, то грант не может составлять более 90% стоимости каждого наименования приобретенной продукции, но не более полутора млн рублей.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников поставил региональному минсельхозу задачу помогать как малым формам хозяйствования, так и крупным сельскохозяйственным компаниям. Так, в 2017 году на развитие аграрного сектора из местного и федерального бюджетов направили 3,2 млрд рублей. В текущем году на поддержку начинающих фермеров потратят 67,5 млн рублей, на развитие семейных животноводческих ферм — 115 млн рублей. Кроме того, на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов выделят 75 млн рублей.