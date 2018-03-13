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13 марта 2018
12 марта 2018
11 марта 2018
10 марта 2018
14:32  13 марта 2018 1

В Югре решится судьба одной из главных наград в биатлоне. Претенденты на победу уже делают селфи. ФОТО

Чемпионат Европы по биатлону. Тюмень, биатлон
Биатлонисты уже в Ханты-Мансийске и готовятся к первым гонкамФото: Николай Бастриков © URA.RU

Во вторник, 13 марта, в Ханты-Мансийске пройдет торжественное открытие последнего в сезоне этапа кубка IBU по биатлону — это второй по престижности мировой турнир, в котором участвуют спортсмены, не попавшие в основные сборные национальных команд. Биатлонисты из разных стран уже делятся в соцсетях фотографиями и впечатлениями от столицы Югры.

Самое яркое селфи сделала претендентка на Большой хрустальный глобус в женском зачете, француженка Хлоя Шевалье. Спортсменка посетила археопарк, где сфотографировалась на клыке бронзового мамонта. В соцсетях также появились фотографии от биатлонистов с Украины, из Чехии, Норвегии, Сербии.

Как ранее сообщало «URA.RU», этап IBU в Ханты-Мансийске пройдет с 14 по 17 марта и станет последним в текущем сезоне. Биатлонисты будут соревноваться 14, 16 и 17 марта в суперспринте, спринтерской гонке и гонке преследования. В составе мужской сборной России выступят участники Кубка мира Александр Логинов, Алексей Слепов, югорчанин Алексей Волков. Ранее планировалось, что в Ханты-Мансийск приедут и звезды мирового биатлона, но планы иностранных спортсменов впоследствии поменялись.

Антон Степыгин
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