Во вторник, 13 марта, в Ханты-Мансийске пройдет торжественное открытие последнего в сезоне этапа кубка IBU по биатлону — это второй по престижности мировой турнир, в котором участвуют спортсмены, не попавшие в основные сборные национальных команд. Биатлонисты из разных стран уже делятся в соцсетях фотографиями и впечатлениями от столицы Югры.
Самое яркое селфи сделала претендентка на Большой хрустальный глобус в женском зачете, француженка Хлоя Шевалье. Спортсменка посетила археопарк, где сфотографировалась на клыке бронзового мамонта. В соцсетях также появились фотографии от биатлонистов с Украины, из Чехии, Норвегии, Сербии.
Как ранее сообщало «URA.RU», этап IBU в Ханты-Мансийске пройдет с 14 по 17 марта и станет последним в текущем сезоне. Биатлонисты будут соревноваться 14, 16 и 17 марта в суперспринте, спринтерской гонке и гонке преследования. В составе мужской сборной России выступят участники Кубка мира Александр Логинов, Алексей Слепов, югорчанин Алексей Волков. Ранее планировалось, что в Ханты-Мансийск приедут и звезды мирового биатлона, но планы иностранных спортсменов впоследствии поменялись.