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13 марта 2018
22:09  13 марта 2018 1

Цымбалюк-Романовская закатила скандал в эфире «Первого канала», где любовник рассказал об их романе. ВИДЕО

Во время телепередачи экс-супруга Джиграханяна устроила скандал с Рудинштейномскриншот видеозаписи, YouTube

Пианист Олег Полянский рассказал о романе с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. По его словам, они встречались во время поездки Германию. Об этом он сообщил в эфире телепередачи «На самом деле» на «Первом канале».

Олег Полянский во время передачи Дмитрия Шепелева рассказал, что встретил Цымбалюк-Романовскую в Германии в 2001 году. Женщина в свою очередь пояснила, что оказалась за границей, чтобы проконсультироваться с врачом. Там она случайно встретила Полянского, которого назвала другом детства. По ее уверениям, между ними не было никакой романтической связи. Однако мужчина парировал ее ответ. На вопрос об интимных отношениях он ответил утвердительно, сообщает StarHit.

Экс-супруга Джигарханяна удивилась заявлению Полянского, признавшись, что слышала о его нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого ни Цымбалюк-Романовская, ни Полянский не смогли сойтись во мнениях, где и при каких обстоятельствах познакомились. Мужчина утверждал, что они были представлены друг другу в Германии, а женщина — что знали они друг друга с детства. В заключении они вспомнили, что бывали дома друг у друга в Киеве, где также знакомились с родителями.

На съемках той же передачи, Цымбалюк-Романовская устроила скандал с продюсером Марком Рудинштейном. Мужчина обвинил женщину в том, что ее сотрудники закрыли Джигарханяна в кабинете, пишет Life. По словам Рудинштейна, это едва не привело артиста к смерти. В ответ бывшая жена актера заявила, что продюсер поливает ее грязью, на что мужчина назвал ее мерзавкой. Цымбалюк-Романовская предложила мужчине покинуть студию, для убедительности она хлопнула его по голове двумя руками.

Иван Шестак
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