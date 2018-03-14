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Главные новости Пермского края
11:20  14 марта 2018 0

В Перми локомотив протаранил бензовоз. Вытекло 25 тонн топлива. ФОТО

25 тонн бензина вылилось на путях «ЛУКОЙЛ»Фото: ГИБДД по Пермскому краю

В Перми локомотив протаранил бензовоз «Скания», никто из людей при этом не пострадал. В результате столкновения из цистерны вылилось 25 тонн бензина. Столкновение произошло на улице Промышленной, 84.

«На место происшествия выезжали четыре человека личного состава и одна спецмашина», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Известно, что инцидент случился на подъездных путях ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Ночью после аварии в ГИБДД в Индустриальном районе города приезжал водитель и подал заявление с просьбой не регистрировать факт ДТП.

Александр Лукманов
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