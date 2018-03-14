25 тонн бензина вылилось на путях «ЛУКОЙЛ»
В Перми локомотив протаранил бензовоз «Скания», никто из людей при этом не пострадал. В результате столкновения из цистерны вылилось 25 тонн бензина. Столкновение произошло на улице Промышленной, 84.
«На место происшествия выезжали четыре человека личного состава и одна спецмашина», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Известно, что инцидент случился на подъездных путях ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Ночью после аварии в ГИБДД в Индустриальном районе города приезжал водитель и подал заявление с просьбой не регистрировать факт ДТП.