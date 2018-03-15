Поликлинику в ХМАО перевезли поближе к детям

В Югре после переезда открывается детская поликлиника БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница». Новое здание больше прежнего и лучше оснащено, а также расположено ближе к новым микрорайонам города, в которых проживает шесть тысяч детей, сообщили в пресс-службе губернатора ХМАО.
Новое помещение детской поликлиники в городе Пыть-Ях на 500 квадратных метров превышает площадь старого. Кроме того, оно имеет отдельные входы в фильтр-боксы для разделения больных и здоровых детей. Также преимуществом переезда является приближение диагностической и реабилитационной баз.
Так, в первую входят лаборатория, отделение функциональной диагностики с возможностью проведения энцефалографии, УЗИ с допплероскопией и лучевая диагностика. Во второй проходит массаж, физиолечение и лечебная физкультура.