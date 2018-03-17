За выборами президента России проследят более 100 тысяч наблюдателей

16:20 17 марта 2018 0

Десятки тысяч россиян решили проконтролировать работу ЦИК РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В настоящее время на сайте «Национального общественного мониторинга» (НОМ) зарегистрировалось более 100 тысяч человек, изъявивших желание стать наблюдателями в день голосования на выборах президента России.

«На данный момент в системе 107 тысяч 287 человек — это те наблюдатели, которые выйдут на избирательные участки. Но регистрация продолжается, сейчас идет пиковая активность. Для того чтобы подготовить такое большое количество наблюдателей, мы проводили обучение. В четверг мы проводили вебинар — 29 тысяч 200 человек одновременно смогли обучиться на нашем вебинаре», — цитирует РИА «Новости» федерального координатора НОМ Романа Коломойцева.

Как добавила коллега Коломойцева по НОМ Алена Булгакова, ожидается, что в оставшиеся до начала голосования часы количество зарегистрированных наблюдателей превысит 110 тысяч человек.

Пока единственной проблемой для проекта остается ситуация на Украине, власти которой заявили, что будут препятствовать проведению голосования на своей территории. Киев пообещал блокировать проход граждан РФ на территорию диппредставительств, где будут находиться избирательные участки. По этой причине открытым остается вопрос о работе наблюдателей от НОМ в этих условиях. При этом в других странах, как отмечает Коломойцев, много желающих принять участие в проекте по мониторингу прозрачности голосования. «Вообще за рубежом большой штат наблюдателей. Мы даже не ожидали такой интерес наших граждан, проживающих за рубежом», — отметил он в ходе пресс-конференции.

Тем временем, в ходе самой избирательной кампании на сайте НОМ также регистрировались заявления о возможных нарушениях избирательного законодательства. Всего их было подано 1024, однако четверть из них оказались ложными.

«Всего на сайт НОМ поступило 1024 сообщения о возможных нарушениях на выборах. В более чем половине случаев проблемы были решены. При этом в 258 случаях проблемы не оказалось, сообщения оказались фейком», — рассказала журналистам федеральный координатор НОМ Елена Бабченкова.

Выборы президента состоятся 18 марта. В них участвует восемь кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин и лидер «Партии Роста» Борис Титов.