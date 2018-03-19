12:27 19 марта 2018 0

В результате ЧП ребенок стал эпилептиком: вот уже два месяца длится лечение Фото: uralstudent

Сотрудники следственного комитета после новости «URA.RU» начали проверку по факту ЧП в екатеринбургской школе №71, где старшеклассники стукнули головой о стену третьеклассницу. Об этом агентству сообщила Александра — мама пострадавшей девочки. «Два месяца была полная тишина, — рассказала родительница. — Первые проверки начались только после публикации «URA.RU», — нас сразу же опросили в следственном комитете.

Представители СК подтвердили проведение проверки в связи с ЧП в 71-й школе. «По факту травмирования ребенка проводится проверка, — рассказал „URA.RU“ Вячеслав Бабушкин, и/о руководителя Следственного управления СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга. — В ходе проверки будут опрошены пострадавшие и сотрудники образовательного учреждения, цель проверки — выяснить, был ли состав преступления в действиях администрации школы. Материалы по этому делу поступили в СК из полиции».

Девочка, которой травмировали голову, сумела дойти до дома, но вскоре потеряла сознание Фото: со страницы героини истории во «ВКонтакте»

Инцидент произошел 18 января в раздевалке школы №71: третьеклассница, вернувшаяся после уроков домой в слезах, рассказала маме, что два старшеклассника толкали друг друга в гардеробе, один из них упал на нее и она стукнулась головой об стену. Никто из сотрудников школы ей не помог — часть пути до дома девочку провожал ее одноклассник. «Сперва ее подташнивало, но мы думали, что обойдется, а в шесть часов вечера дочке стало плохо, она потеряла сознание — мы сразу вызвали скорую, и на скорой ее увезли в больницу», — рассказывала «URA.RU» мама.

Девочку госпитализировали в ДГКБ №9: медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, также сейчас ставят острый посттравматический эписиндром: после ЧП у нее стали случаться эпилептические приступы. Лечение и обследование длятся уже более двух месяцев. «В пятницу выписали из 11-й детской больницы, дочка пару дней провела дома, сейчас снова поедем в „девятку“ на продолжение обследования», — говорит мама девочки.

Школа не очень хочет разбираться в этой истории. «Они пишут, что свидетелей нет, хотя свидетелей было — полкласса, дети потом наперебой рассказывали, как и что было. Почему их нельзя опросить — не понимаю», — говорит родительница. Также, по ее словам, администрация школа отказалась дать записи с камер наблюдения, объясняя это плохим качеством записи.

«Руководство МАОУ „СОШ № 71“ намеренно пытается скрыть факт получения ребенком травмы в стенах школы, с целью избежать ответственности за допущенную халатность и бездействие! — уверен президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев. — Со стороны руководства образовательного учреждения не принимаются никакие меры по решению проблемы». По словам Жабреева, о случившемся проинформированы представители прокуратуры и уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.