Пьяному мстителю, который пытался сжечь машину югорских полицейских, грозит пять лет

Югорские следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который подозревается в поджоге служебного автомобиля полиции. По версии следователей, пьяный житель поселка Аган хотел отомстить силовикам за возбужденное против него уголовное дело по факту избиения бывшей супруги. Об этом 19 марта «URA.RU» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО-Югре.
«В ходе следствия установлено, что ранее судимый житель поселка Аган, 1981 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на снегоходе подъехал к служебному автомобилю, припаркованному возле школы, и положил под водительскую дверь канистру с бензином, которую поджег. После этого, мужчина с места преступления скрылся», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как ранее сообщало агентство, 13 марта 2018 года сотрудник полиции МОМВД «Нижневартовский приехал в поселок Аган для работы в образовательном учреждении. Пока полицейский находился в здании школы, подозреваемый попытался поджечь его машину. Очевидцам события удалось предотвратить возгорание. Теперь мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.