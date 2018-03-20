11:35 20 марта 2018 0

В Югре второй день продолжается сильный ветер со обильными снегопадами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО второй день подряд продолжается настоящая снежная буря. Ветер достигает 26 метров в секунду — это сравнимо со скоростью автомобиля 90 километров в час, сообщает окружной Гидрометцентр.

На юге и востоке Югры сильный гололед из-за резкой смены погоды. Помимо сильного ветра, в регионе также обильный снегопад. В Ханты-Мансийске, например, за один день выпало 60% стандартной месячной нормы осадков, сообщают в пресс-службе мэрии. А в Сургуте из-за метели накануне отменили праздничный митинг, посвященный результатам прошедших выборов президента России.

Синоптики объяснили сильные снегопады и ветер мощным циклоном, который принес с собой аномальную, едва ли не рекордную разницу по температуре воздуха между отдельными территориями округа. На северо-западе ХМАО температура достигала -37 градусов, а на востоке было минус четыре. Сейчас начало холодать на востоке, а на западе немного потеплело, но температура воздуха будет резко меняться вплоть до конца недели.