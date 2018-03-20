Названы виновные в гибели мальчика в ледовом городке на Южном Урале

Следствие установило двух виновных в смерти 11-летнего мальчика в ледовом городке города Сатка Челябинской области. К ответственности привлекли предпринимательницу, которая осуществляла строительство, и начальника отдела внешнего благоустройства МКУ «Управление по благоустройству» Саткинского муниципального района.
Женщине вменяются нарушение правил безопасности на стройке, повлекшее по неосторожности смерть человека, и «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека», сообщает следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области. Начальника районного отдела благоустройства обвиняют в халатности при осуществлении контроля за качеством производимых работ (ч.2 ст. 293 УК РФ).
Ранее сообщалось, что мама мальчика заявила о бездействии полиции и сказала, что в память о сыне пойдет до конца, чтобы наказать виновных. Ребенок погиб, играя на недостроенной горке в ледовом городке. Он упал с сооружения, после чего его придавила глыба льда. Инцидент произошел 22 декабря 2017 года. 4 января нового года ребенок скончался в больнице.