Пенсионный фонд России планирует уволить девять тысяч сотрудников

В Пенсионном фонде России будет работать менее 100 тысяч человек
Из Пенсионного фонда России намерены уволить 9 тысяч человек. Таким образом, количество работающих в организации будет меньше 100 тысяч человек.
Сокращения будут проведены к 2022 году, сообщает «Газета.ру», основываясь на материалах ПФР. В 2017 году в Пенсионном фонде работало 109 тысяч человек, в период 2018—2022 годов будут работать менее 100 тысяч человек.
Ранее ПФР заявил, что в России не осталось бедных россиян, сообщала «Национальная служба новостей». Уточнялось, что все российские пенсионеры получают страховую пенсию не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе.