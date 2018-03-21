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21 марта 2018
Главные новости Москвы
15:40  21 марта 2018 13

Пенсионный фонд России планирует уволить девять тысяч сотрудников

Контактный центр ЕГЭ на Индустрии, 56а. Екатеринбург, офис, корпорация, менеджмент
В Пенсионном фонде России будет работать менее 100 тысяч человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Пенсионного фонда России намерены уволить 9 тысяч человек. Таким образом, количество работающих в организации будет меньше 100 тысяч человек.

Сокращения будут проведены к 2022 году, сообщает «Газета.ру», основываясь на материалах ПФР. В 2017 году в Пенсионном фонде работало 109 тысяч человек, в период 2018—2022 годов будут работать менее 100 тысяч человек.

Ранее ПФР заявил, что в России не осталось бедных россиян, сообщала «Национальная служба новостей». Уточнялось, что все российские пенсионеры получают страховую пенсию не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Ольга Кулакова
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