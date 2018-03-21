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21 марта 2018
20 марта 2018
20:51  21 марта 2018 0

Югорский рыбак на трое суток застрял в тайге из-за бурана

Батист Дюллар. ХМАО. Тайга, рыбалка, рыба
Мужчина не доехал до озера, потому что буран занес дорогуФото: Дмитрий Сотников

В Белоярском районе ХМАО трое суток искали заблудившегося в тайге рыбака. 40-летний мужчина не вернулся к назначенному сроку домой, телефон его оказался недоступен, и супруга югорчанина обратилась за помощью в полицию.

Как передает «СургутинформТВ», рано утром 18 марта мужчина уехал на снегоходе в район озера Сырское поселка Сосновка Белоярского района. Туда и отправились спасатели, полицейские и односельчане пропавшего. Но возле озера мужчины не оказалось. Поиски затрудняла начавшаяся метель.

Квадрат, в котором предположительно мог находиться рыбак, обследовали с вертолета. Так удалось увидеть дым и палатку. Отыскал же потерявшегося рыбака участковый, который добрался к замеченной палатке по глубокому снегу. Рыбак рассказал, что заблудился. Топливо из снегохода пошло на поддержание огня — костер горел в течение трех дней. Сейчас мужчина находится дома.

Наталья Володина
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