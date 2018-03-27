15:40 27 марта 2018 2

Александр Якоб, скорее всего, избежит увольнения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство Свердловского арбитражного суда 27 марта приняло определение о замене судьи, рассматривающего иск регионального управления ФАС к главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу.

Как сообщается на сайте суда, судья Наталья Гнездилова приостанавливает работу в процессе из-за болезни. Кто ее заменит, определит автоматизированная информационная система распределения дел. Заседание отложено на 11 апреля.

Опрошенные «URA.RU» юристы отмечают, что в аналогичных случаях новый судья обычно начинает рассмотрение дела заново, повторно опрашивая представителей всех сторон. При этом высока вероятность, что из-за внеплановой задержки суд не успевает рассмотреть иск в установленный срок и решение по нему не принимается.

Как ранее сообщало «URA.RU», управление ФАС обвиняет Якоба в ограничении конкуренции. Ответчик не согласовал размещение на территории муниципалитета нестационарных торговых объектов ООО «Ачалуки», ООО«Торг-Прайм» и ИП И.Х. Суджаев. Заявитель требует привлечь ответчика к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.9 КоАП РФ.

Эта часть статьи предусматривает дисквалификацию признанного виновным должностного лица на три года, если оно ранее привлекалось к ответственности за аналогичное нарушение. В судебных материалах говорится, что 5 марта 2015 года УФАС по Свердловской области уже признавал сити-менеджера виновным в ограничении конкуренции. Решением Ленинского районного суда города Екатеринбурга от 22 июня 2015 года постановление оставлено в силе.