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27 марта 2018
26 марта 2018
Главные новости Свердловской области
15:40  27 марта 2018 2

В процессе, грозящем сити-менеджеру Екатеринбурга отставкой, сменился судья. Теперь исход предрешен

Итоговая пресс-конференция Александра Якоба и тренировочная площадка к ЧМ-2018. Екатеринбург, якоб александр
Александр Якоб, скорее всего, избежит увольненияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство Свердловского арбитражного суда 27 марта приняло определение о замене судьи, рассматривающего иск регионального управления ФАС к главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу.

Как сообщается на сайте суда, судья Наталья Гнездилова приостанавливает работу в процессе из-за болезни. Кто ее заменит, определит автоматизированная информационная система распределения дел. Заседание отложено на 11 апреля.

Опрошенные «URA.RU» юристы отмечают, что в аналогичных случаях новый судья обычно начинает рассмотрение дела заново, повторно опрашивая представителей всех сторон. При этом высока вероятность, что из-за внеплановой задержки суд не успевает рассмотреть иск в установленный срок и решение по нему не принимается.

Как ранее сообщало «URA.RU», управление ФАС обвиняет Якоба в ограничении конкуренции. Ответчик не согласовал размещение на территории муниципалитета нестационарных торговых объектов ООО «Ачалуки», ООО«Торг-Прайм» и ИП И.Х. Суджаев. Заявитель требует привлечь ответчика к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.9 КоАП РФ.

Эта часть статьи предусматривает дисквалификацию признанного виновным должностного лица на три года, если оно ранее привлекалось к ответственности за аналогичное нарушение. В судебных материалах говорится, что 5 марта 2015 года УФАС по Свердловской области уже признавал сити-менеджера виновным в ограничении конкуренции. Решением Ленинского районного суда города Екатеринбурга от 22 июня 2015 года постановление оставлено в силе.

Константин Джултаев
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