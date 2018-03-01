В грозящем Якобу отставкой деле появился след из Ингушетии

19:44 01 марта 2018 0

Якоб может быть дисквалифицирован в канун борьбы за ЭКСПО-2025 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области возобновил производство по иску регионального Управления Федеральной антимонопольной службы к главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу об ограничении конкуренции. Следующее заседание по делу назначено на 27 марта.

В размещенных в картотеке суда материалах говорится, что ответчик не согласовал размещение на территории муниципалитета нестационарных торговых объектов ООО «Ачалуки», ООО«Торг-Прайм» и ИП И.Х. Суджаев. Заявитель требует привлечь ответчика к административной ответственности ч. 2 ст. 14.9 КоАП РФ («Ограничение конкуренции»).

Эта часть статьи предусматривает дисквалификацию признанного виновным должностного лица на три года, если оно ранее привлекалось к ответственности за аналогичное нарушение. В судебных материалах говорится, что 5 марта 2015 года УФАС по Свердловской области уже признавал сити-менеджера виновным в ограничении конкуренции. Решением Ленинского районного суда города Екатеринбурга от 22 июня 2015 года постановление оставлено в силе.

За выступающими в процессе в качестве третьих лиц коммерсантами стоят серьезные силы. По данным системы «Контур.Фокус», 34 % долей в ООО «Ачалуки» принадлежит Курешу Аушеву, который одновременно является руководителем официального представительства Республики Ингушетия в Свердловской области.

По данным осведомленного источника «URA.RU», рассматриваемое дело может иметь политическое значение. По данным источника, в настоящее время рассматривается вопрос о целесообразности выдвижения Александра Якоба на пост сити-менеджера на очередной срок. В случае отмены всенародных выборов главы города, он может быть выдвинут кандидатом в мэры по так называемой «советской схеме» (когда глава муниципалитета избирается на заседании гордумы из числа предложенных спецкомиссией претендентов). Возможная дисквалификация Якоба лишит его политического будущего.

В пресс-службе администрации города взяли паузу на консультацию с юристами, по итогам которой для «URA.RU» будет подготовлен комментарий по поводу арбитражного процесса.