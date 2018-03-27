19:06 27 марта 2018 0

На месте пожара собирают улики Фото: пресс-службы СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал видео, снятое в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня». На кадрах видно, как следователи собирают улики и осматривают противопожарное оборудование, которым никто не успел воспользоваться.

Ролик «Работа следственной группы на месте трагедии в Кемерово» рассказывает, как собираются улики среди обгоревших руин. В частности, показано, как сотрудник СК тщательно фотографирует и складывает в пакет чей-то оплавленный телефон, найденный среди углей, рассказывает Nation News.

Тем временем в СК РФ объяснили, почему до сих пор не опубликовали списки погибших в торговом центре. Прежде всего во избежание ошибок эксперты хотят закончить идентификацию найденных тел. «Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможным публикацию списков погибших при пожаре», — цитирует «Национальная служба новостей» официального представителя ведомства Светлану Петренко.