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30 марта 2018
09:34  30 марта 2018 4

Минобороны опубликовало запись испытаний ракеты «Сармат». ВИДЕО

Ракета тяжелого класса «Сармат» заменят ракеты «Воевода»Фото: скрин видео Министерства обороны РФ на YouTube

Министерство обороны России выложило в Сети 22-секундный ролик с запуском новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) тяжелого класса «Сармат». Испытания провели на государственном космодроме «Плесецк».

Бросковые испытания на космодроме позволили специалистам подтвердить характеристики ракеты на начальном этапе полета, передает Nation News. Кроме того, представители Ракетных войск стратегического назначения оценили правильность конструкции и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию рассказал о новых видах стратегического вооружения, которые поступили в распоряжение России. В их числе он назвал и ракету с практически неограниченной дальностью «Сармат». Позже в Сети появилось видео, в котором демонстрируются возможности нового российского оружия, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
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