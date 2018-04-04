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04 апреля 2018
12:52  04 апреля 2018 9

Елена Малышева прикрылась трагедией в Кемерове в скандале с отстрелом собак

Накануне она побывала в Кемерове, на месте трагедииInstagram, @malysheva.live
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Телеведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева, заявившая о необходимости отстрела бродячих собак, прокомментировала свои слова. Ее возмутило, что на фоне трагедии в Кемерове люди пытаются защищать опасных для людей животных.

«Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерова. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим. Думаю, в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека», — цитирует RT Малышеву. 29 марта в эфире своей программы она обсудила с Юрием Лозой проблему бродячих животных. Лоза рассказал, что недавно стая собак загрызла мужа его племянницы.

«Это случилось у нас в Подмосковье, это может случиться хоть где, поэтому этих собак надо отстреливать. И никакие люди, которые защищают права животных, не должны мешать жизни людей», — заявила Малышева. Краснодарская зоозащитница Татьяна Пантина на сайте Change.org разместила петицию. Она просит руководство «Первого канала», Минкультуры, Госдуму, Прокуратуру Москвы и Роскомнадзор привлечь телеведущую к уголовной ответственности за призывы и подстрекательство к жесткому обращению с животными и к их уничтожению.

Малышева, уроженка Кемерова, побывала у себя на родине в связи со страшным пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», который случился 25 марта. В нем погибли 64 человека, из них — 41 ребенок, напоминает «Русская планета». 28 марта президент России Владимир Путин объявил днем траура по погибшим в кузбасской столице, пишет ИА FlashNord.

Иван Шестак
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