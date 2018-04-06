19:32 06 апреля 2018 1

Губернатора Бориса Дубровского известили об отмене встречи в последний момент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители турецкой инвесткомпании Saridaglar и Дирекция по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС объяснили, почему сорвалась встреча с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским по поводу строительства титульного объекта мероприятий — конгресс-холла.

Встреча была отменена турками после того, как они посчитали инвестиционные затраты, сообщила в пресс-релизе представитель Дирекции по подготовке саммитов ШОС и БРИКС Ирина Чиркова. Губернатор узнал об их решении 3 апреля — накануне встречи, которая должна была пройти 4 апреля (изначально ее анонсировали на 5 апреля). Она пояснила, что обсуждение не могло быть назначено на 5-е число, так как в этот день Дубровский был в Москве на заседании Госсовета.

Представитель турецкого застройщика — Уральский экономический союз (УЭС) — пояснил, что, несмотря на прекращение сотрудничества в постройке конгресс-холла, Saridaglar «намерен принять участие в реализации других проектов в регионе». Президент союза Олег Витковский сообщил, что задача УЭС не только найти инвестора и презентовать в разных странах Челябинскую область, но и «предложить различным турецким компаниям поучаствовать в знаковых для Южного Урала проектах».

Ранее «URA.RU» со ссылкой на источник в региональном правительстве сообщало, что встреча с турками не состоится из-за сведений о скором банкротстве Saridaglar, которые предоставил вице-губернатор Руслан Гаттаров. Агентство отмечало, что Гаттаров лоббирует интересы дочернего предприятия «Росавтодора» — ООО «Автодор-инвест». На данный момент неизвестно, проходят ли переговоры с этой компанией.

Напомним, саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (группа из пяти стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдут в Челябинске в 2020 году. К этому времени в городе должны построить общественно-деловой центр и конгресс-холл, гостиницы и транспортные развязки, набережную реки Миасс в районе цирка. Кроме того, закроют и рекультивируют свалку, модернизируют аэропорт.