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06 апреля 2018
05 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
19:32  06 апреля 2018 1

Турки настаивают, что сами отказались от стройки конгрессника в Челябинске. Их оценки не порадуют власти

Борис Дубровский, итоговая пресс-конференция. Челябинск, дубровский борис
Губернатора Бориса Дубровского известили об отмене встречи в последний моментФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС
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Представители турецкой инвесткомпании Saridaglar и Дирекция по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС объяснили, почему сорвалась встреча с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским по поводу строительства титульного объекта мероприятий — конгресс-холла.

Встреча была отменена турками после того, как они посчитали инвестиционные затраты, сообщила в пресс-релизе представитель Дирекции по подготовке саммитов ШОС и БРИКС Ирина Чиркова. Губернатор узнал об их решении 3 апреля — накануне встречи, которая должна была пройти 4 апреля (изначально ее анонсировали на 5 апреля). Она пояснила, что обсуждение не могло быть назначено на 5-е число, так как в этот день Дубровский был в Москве на заседании Госсовета.

Совсем не факт, что туркам разрешат строить конгресс-холл в Челябинске Вице-губернатор разобрался в их родственниках, а на стройку нашел российского инвестора

Представитель турецкого застройщика — Уральский экономический союз (УЭС) — пояснил, что, несмотря на прекращение сотрудничества в постройке конгресс-холла, Saridaglar «намерен принять участие в реализации других проектов в регионе». Президент союза Олег Витковский сообщил, что задача УЭС не только найти инвестора и презентовать в разных странах Челябинскую область, но и «предложить различным турецким компаниям поучаствовать в знаковых для Южного Урала проектах».

Ранее «URA.RU» со ссылкой на источник в региональном правительстве сообщало, что встреча с турками не состоится из-за сведений о скором банкротстве Saridaglar, которые предоставил вице-губернатор Руслан Гаттаров. Агентство отмечало, что Гаттаров лоббирует интересы дочернего предприятия «Росавтодора» — ООО «Автодор-инвест». На данный момент неизвестно, проходят ли переговоры с этой компанией.

Напомним, саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (группа из пяти стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдут в Челябинске в 2020 году. К этому времени в городе должны построить общественно-деловой центр и конгресс-холл, гостиницы и транспортные развязки, набережную реки Миасс в районе цирка. Кроме того, закроют и рекультивируют свалку, модернизируют аэропорт.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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