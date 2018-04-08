12:24 08 апреля 2018 1

Любовь Боярской к свободной одежде натолкнула фанатов на интересные догадки Елизавета Боярская, Instagram

Елизавета Боярская опубликовала фотографии из солнечной Барселоны. На снимках она одета в свободные платья и иногда прикрывает живот рюкзаком. Это натолкнуло фанатов на мысль о том, что Боярская ждет ребенка, хотя в подписи к фотографии нет никаких намеков на это радостное событие.

«Живут же люди, хочется сказать… Погода, солнце, море, горы, вкусная еда, Гауди, Пикассо etс… И никто, никуда не торопится, все улыбаются и радуются друг другу. Одним словом вырваться из межсезонья в солнечную действительность было большим счастьем», — пишет Боярская.

Однако дотошные фанаты заподозрили тщательно скрываемую от них беременность актрисы и засыпали ее вопросами: «Извините за вопрос, вы беремены?», «Лиза, вы в положении? Если так, мы рады за вас», «Судя по нарядам, у Лизы скоро будет малыш».