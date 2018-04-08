{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 апреля 2018
07 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:24  08 апреля 2018 1

Поклонники обсуждают беременность Елизаветы Боярской. ФОТО

Любовь Боярской к свободной одежде натолкнула фанатов на интересные догадкиЕлизавета Боярская, Instagram

Елизавета Боярская опубликовала фотографии из солнечной Барселоны. На снимках она одета в свободные платья и иногда прикрывает живот рюкзаком. Это натолкнуло фанатов на мысль о том, что Боярская ждет ребенка, хотя в подписи к фотографии нет никаких намеков на это радостное событие.

«Живут же люди, хочется сказать… Погода, солнце, море, горы, вкусная еда, Гауди, Пикассо etс… И никто, никуда не торопится, все улыбаются и радуются друг другу. Одним словом вырваться из межсезонья в солнечную действительность было большим счастьем», — пишет Боярская.

Однако дотошные фанаты заподозрили тщательно скрываемую от них беременность актрисы и засыпали ее вопросами: «Извините за вопрос, вы беремены?», «Лиза, вы в положении? Если так, мы рады за вас», «Судя по нарядам, у Лизы скоро будет малыш».

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров