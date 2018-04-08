Россия требует от Великобритании выдать 61 экономического преступника

Ущерб от преступлений этих лиц составляет более 0,5 трлн рублей
Россия требует от Великобритании выдать 61 человека, которые на родине обвиняются в совершении экономических преступлений или уже осуждены по экономическим статьям. Об этом заявил Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
По его словам, запросы направляются в Британию с 2002 года, но пока остаются без ответа. Между тем, сумма прямого ущерба от преступлений, совершенных этими гражданами, составляет более 0,5 триллиона рублей. Масштаб же выведенных ими за границу средств значительно выше, сказал Чайка в интервью программе «Итоги недели» на НТВ.