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12:40  09 апреля 2018 0

Рано проснувшиеся медведи пугают людей в ХМАО

Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Рано проснувшиеся хищники приходят за едой к людямФото: pixabay.com

В Ханты-Мансийском автономном округе медведи должны выйти из зимней спячки в конце апреля. Но уже сейчас отдельные особи просыпаются раньше времени и пугают людей своим появлением. Об этом сообщили «URA.RU» в департаменте природных ресурсов ХМАО.

В ведомство поступили просьбы обезопасить людей от медведя, который появился в районе куста № 104 Западно-Сургутского нефтяного месторождения в Сургутском районе. Это месторождение находится в 20 километрах от Сургута. Косолапый приходит на месторождение, и вахтовики боятся за свою жизнь. Они просят прислать егеря, чтобы он или застрелил медведя, или отпугнул его, отогнал подальше в тайгу.

Второй медведь повадился приходить на базу общины «Нарымский стан» в Ханты-Мансийском районе округа. Охотники из числа малых народов севера сами пытаются выследить хищника, который приходит в поселение и пугает людей. На всякий случай они сообщили о медведе в департамент, чтобы им помог егерь.

Александр Лукманов
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