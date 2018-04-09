Рано проснувшиеся медведи пугают людей в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе медведи должны выйти из зимней спячки в конце апреля. Но уже сейчас отдельные особи просыпаются раньше времени и пугают людей своим появлением. Об этом сообщили «URA.RU» в департаменте природных ресурсов ХМАО.
В ведомство поступили просьбы обезопасить людей от медведя, который появился в районе куста № 104 Западно-Сургутского нефтяного месторождения в Сургутском районе. Это месторождение находится в 20 километрах от Сургута. Косолапый приходит на месторождение, и вахтовики боятся за свою жизнь. Они просят прислать егеря, чтобы он или застрелил медведя, или отпугнул его, отогнал подальше в тайгу.
Второй медведь повадился приходить на базу общины «Нарымский стан» в Ханты-Мансийском районе округа. Охотники из числа малых народов севера сами пытаются выследить хищника, который приходит в поселение и пугает людей. На всякий случай они сообщили о медведе в департамент, чтобы им помог егерь.