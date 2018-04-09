В Прикамье с экс-чиновников требуют миллионы за халатность при стройке спортивного объекта

Трое бывших руководителей МКУ «Отдел капитального строительства» Большесосновского муниципального района Пермского края Василий Голев, Михаил Ивуков и Светлана Устюгова смогли избежать уголовного наказания за подписание актов приемки лыжероллерной трассы, построенной с существенными недостатками. Но вернуть немалую сумму в бюджет им, по всей видимости, всё-таки придется.
Строительство лыжероллерной трассы для детской спортивной школы в селе Черновское Большесосновского района проходило с сентября 2014 года по июль 2015 года. Сдача спортивного объекта проходила в несколько этапов. И каждый раз акты подписывались разными сменяющими друг друга начальниками местного ОКС. Общая сумма контракта, полученная подрядчиком ООО «Технострой» после подписания актов, составила более 13 миллионов рублей. При этом согласно данным экспертизы, проведенной в 2017 году, стоимость невыполненных или некачественных работ превысила десять миллионов рублей. Обстоятельствами спортивной стройки тогда же заинтересовались правоохранители и, проведя соответствующую проверку, возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц при контроле строительства и приемке выполненных работ на указанном объекте.
Впрочем, дело было прекращено в связи с истечением сроков давности, и трое бывших чиновников благополучно ушли от уголовного преследования. Тем не менее свои претензии по ущербу в 10,7 миллионов рублей подписывавшим акты начальникам предъявила местная администрация, обратившись в суд. 9 апреля в Большесосновском районном суде прошло предварительное заседание, по существу вопрос рассмотрят уже 7 мая.
Отметим, что в Свердловском районном суде Перми в настоящее время рассматривается другое дело, имеющее отношение к ситуации со строительством лыжероллерной трассы. Истцом по этому делу является директор ООО «ТехноСтрой» Нораир Казарян, осуществлявший строительство этого данного спортивного объекта. Согласно исковому заявлению предприниматель требует один миллион рублей с депутата Законодательного собрания Пермского края Андрея Бурдина. В 2017 году парламентарий на страницах газеты «Звезда» обвинил Казаряна в крупных хищениях при строительстве спортивной трассы. Бывший подрядчик назвал написанное в газете клеветой и подал на Бурдина иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Этот иск будет рассматриваться в суде 4 мая.