{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,57
Динамика за 2 недели
Евро 71,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 апреля 2018
08 апреля 2018
07 апреля 2018
06 апреля 2018
17:57  09 апреля 2018 0

В Прикамье с экс-чиновников требуют миллионы за халатность при стройке спортивного объекта

Уголовного дела чиновники избежали — теперь придется отвечать по многомиллионному гражданскому искуФОТО: Виктор Жуков

Трое бывших руководителей МКУ «Отдел капитального строительства» Большесосновского муниципального района Пермского края Василий Голев, Михаил Ивуков и Светлана Устюгова смогли избежать уголовного наказания за подписание актов приемки лыжероллерной трассы, построенной с существенными недостатками. Но вернуть немалую сумму в бюджет им, по всей видимости, всё-таки придется.

Строительство лыжероллерной трассы для детской спортивной школы в селе Черновское Большесосновского района проходило с сентября 2014 года по июль 2015 года. Сдача спортивного объекта проходила в несколько этапов. И каждый раз акты подписывались разными сменяющими друг друга начальниками местного ОКС. Общая сумма контракта, полученная подрядчиком ООО «Технострой» после подписания актов, составила более 13 миллионов рублей. При этом согласно данным экспертизы, проведенной в 2017 году, стоимость невыполненных или некачественных работ превысила десять миллионов рублей. Обстоятельствами спортивной стройки тогда же заинтересовались правоохранители и, проведя соответствующую проверку, возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц при контроле строительства и приемке выполненных работ на указанном объекте.

Впрочем, дело было прекращено в связи с истечением сроков давности, и трое бывших чиновников благополучно ушли от уголовного преследования. Тем не менее свои претензии по ущербу в 10,7 миллионов рублей подписывавшим акты начальникам предъявила местная администрация, обратившись в суд. 9 апреля в Большесосновском районном суде прошло предварительное заседание, по существу вопрос рассмотрят уже 7 мая.

Отметим, что в Свердловском районном суде Перми в настоящее время рассматривается другое дело, имеющее отношение к ситуации со строительством лыжероллерной трассы. Истцом по этому делу является директор ООО «ТехноСтрой» Нораир Казарян, осуществлявший строительство этого данного спортивного объекта. Согласно исковому заявлению предприниматель требует один миллион рублей с депутата Законодательного собрания Пермского края Андрея Бурдина. В 2017 году парламентарий на страницах газеты «Звезда» обвинил Казаряна в крупных хищениях при строительстве спортивной трассы. Бывший подрядчик назвал написанное в газете клеветой и подал на Бурдина иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Этот иск будет рассматриваться в суде 4 мая.

Александр Соснин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров